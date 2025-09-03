Планировавшим серию резонансных терактов диверсантам вынесли в России суровые приговоры

Пятеро украинских диверсантов получили от 26 до 28 лет за теракты

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор пятерым украинским диверсантам, проникшим в Брянскую область в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Андрея Антоненко, Андрея Кулиша, Дениса Ткаченко и Алексея Мазуренко осудили на сроки от 26 до 28 лет. По версии следствия, они планировали организацию серии резонансных терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры в Навлинском районе. Всего в группе было семь человек, но двух ликвидировали во время боя, трое получили ранения.

Как стало известно Telegram-каналу Baza, в суде фигуранты рассказали, что являются военными Вооруженных сил Украины (ВСУ).

