Силовые структуры
17:53, 3 сентября 2025Силовые структуры

Планировавшим серию резонансных терактов диверсантам вынесли в России суровые приговоры

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор пятерым украинским диверсантам, проникшим в Брянскую область в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Андрея Антоненко, Андрея Кулиша, Дениса Ткаченко и Алексея Мазуренко осудили на сроки от 26 до 28 лет. По версии следствия, они планировали организацию серии резонансных терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры в Навлинском районе. Всего в группе было семь человек, но двух ликвидировали во время боя, трое получили ранения.

Как стало известно Telegram-каналу Baza, в суде фигуранты рассказали, что являются военными Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что в отношении пленного бойца ВСУ возбудили дело за минирование российского села.

