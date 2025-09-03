Солдат ВСУ Рус заминировал российское село ради срыва эвакуации мирных жителей

В отношении пленного бойца ВСУ возбудили дело за минирование российского села

Солдат Вооруженный сил Украины (ВСУ) Василий Рус стал фигурантом уголовного дела о террористическом акте на территории Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России.

По данным следствия, 17 декабря 2024 года Рус с помощью противопехотных мин ОЗМ-72 совместно с сослуживцами заминировал лесопосадку вблизи российского села Дарьино, чтобы заблокировать населенный пункт и препятствовать эвакуации гражданского населения.

В ходе боевых действий Руса задержали военнослужащие Вооруженных сил России и передали следственным органам.

Ранее четырех солдат ВСУ приговорили к 15 и 16 годам колонии строгого режима за серию совершенных в Курской области военных преступлений.