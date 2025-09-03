Покупка на маркетплейсе обернулась для российского школьника полицией

В Петербурге девятиклассник выстрелил в лицо школьнице из сигнального пистолета

В Санкт-Петербурге 15-летний местный житель выстрелил в лицо 14-летней школьнице из сигнального пистолета. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВМ по городу.

Пострадавшая сама обратилась в больницу с ожогом и двусторонней потерей слуха. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. По факту произошедшего полицией проводится проверка.

По словам пострадавшей, на детской площадке ее знакомый выстрелил ей в лицо из сигнального пистолета. Полиция опросила стрелка. Подросток рассказал, что купил на одном из маркетплейсов сигнальный пистолет, заряженный свето-шумовым патроном. Когда он показывал его друзьям, случайно выстрелил в лицо подружке. Испугавшись, подросток выкинул пистолет.

