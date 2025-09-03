Полицейские опустошили криптокошелек россиянина почти на 300 тысяч долларов

Двух полицейских из Волгограда обвинили в похищении предпринимателя, у которого они забрали из криптокошелька почти 300 тысяч долларов. Об этом сообщает Baza.

Силовики находятся под стражей с 27 января. Оба отрицают свою причастность к совершению преступления.

По данным следствия, в ноябре 2024 года старший оперативник Владимир Д. и оперативный дежурный Сергей Р. насильно усадили коммерсанта в автомобиль и, угрожая, вынудили раскрыть пароль и перевести криптовалюту на семь разных кошельков.

Похищенные средства партнеры полицейских обменяли на наличные деньги в офисе криптообменника в «Москва-Сити». Выручив 22 миллиона рублей, они отдали полицейским 7 миллионов, остальное забрали себе.

