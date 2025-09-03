Пользу сна без нижнего белья для интимного здоровья мужчин и женщин оценили

Некоторые люди предпочитают спать не только без пижамы, но и без нижнего белья. Гинекологи Ирина Рамило и Педро Виана Пинто в разговоре с изданием Sapo оценили пользу этой привычки для интимного здоровья.

«Тесное нижнее белье или синтетические ткани могут препятствовать дыханию кожи, что приводит к повышению температуры и влажности в области гениталий у женщин, где кожа более чувствительна. В такой среде быстро размножаются микроорганизмы, что еще больше увеличивает риск раздражения кожи и выделений», — заявил Пинто.

Рамило отметила, что сон без нижнего белья способствует циркуляции воздуха, поэтому во влагалище сохраняется баланс микрофлоры и сдерживается рост различных бактерий и грибков, которые могут привести к инфекциям.

В свою очередь, уролог Ана Мейринья дополнила, что такая привычка полезна и для мужчин. Дело в том, что сон в тесном нижнем белье или пижаме повышает температуру мошонки, из-за чего ухудшается выработка сперматозоидов и их качество, пояснила она.

Ранее гинеколог Ольга Каплина рассказала, почему у некоторых женщин растут усы. По ее словам, это связано с гормональным сбоем.