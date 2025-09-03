Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:00, 3 сентября 2025Забота о себе

Пользу сна без нижнего белья для интимного здоровья мужчин и женщин оценили

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Milkovasa / Shutterstock / Fotodom

Некоторые люди предпочитают спать не только без пижамы, но и без нижнего белья. Гинекологи Ирина Рамило и Педро Виана Пинто в разговоре с изданием Sapo оценили пользу этой привычки для интимного здоровья.

«Тесное нижнее белье или синтетические ткани могут препятствовать дыханию кожи, что приводит к повышению температуры и влажности в области гениталий у женщин, где кожа более чувствительна. В такой среде быстро размножаются микроорганизмы, что еще больше увеличивает риск раздражения кожи и выделений», — заявил Пинто.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье. Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье.Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
27 июня 2022

Рамило отметила, что сон без нижнего белья способствует циркуляции воздуха, поэтому во влагалище сохраняется баланс микрофлоры и сдерживается рост различных бактерий и грибков, которые могут привести к инфекциям.

В свою очередь, уролог Ана Мейринья дополнила, что такая привычка полезна и для мужчин. Дело в том, что сон в тесном нижнем белье или пижаме повышает температуру мошонки, из-за чего ухудшается выработка сперматозоидов и их качество, пояснила она.

Ранее гинеколог Ольга Каплина рассказала, почему у некоторых женщин растут усы. По ее словам, это связано с гормональным сбоем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп впервые появился на публике после слухов о своей смерти. Он допустил смену позиции по Украине и пошутил про Байдена

    Лавров заявил о необходимости устранения угроз безопасности России

    Саммит ШОС в Китае назвали демонстрацией альтернативы доминированию Запада

    Популярность Windows 11 рухнула

    Врач накачивал пациенток наркотиками и насиловал на камеру

    Пользу сна без нижнего белья для интимного здоровья мужчин и женщин оценили

    Москвичам пообещали августовское тепло

    Россиянам назвали главные угрозы огороду на балконе

    Украина развернет военное производство на территории Европы

    В США предсказали будущее Украины после окончания конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости