Пострадавшая от кражи россиянка совершила преступление в отделе полиции

На Камчатке женщина украла телефон у спящего в отделе полиции

На Камчатке 50-летняя местная жительница украла телефон у спящего в отделе полиции. Об этом пишет Baza.

Инцидент произошел в июне в городе Елизово. Похитительница пришла в местный отдел, чтобы написать заявление о краже. После подписания всех бумаг она направилась к выходу и заметила лежавший на столе телефон. Женщина взяла гаджет и вышла из здания.

Преступление попало на видео. На кадрах видно, что телефон лежит на столе, а рядом с ним на кушетке спит мужчина. Женщина взяла телефон, сделала вид, что будит мужчину, и ушла из отдела.

Суд назначил женщине 240 часов обязательных работ, а смартфон вернули владельцу.

