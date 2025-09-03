Силовые структуры
15:37, 3 сентября 2025Силовые структуры

Пострадавшая от кражи россиянка совершила преступление в отделе полиции

На Камчатке женщина украла телефон у спящего в отделе полиции
Варвара Митина (редактор)

Кадр: Telegram-канал Baza

На Камчатке 50-летняя местная жительница украла телефон у спящего в отделе полиции. Об этом пишет Baza.

Инцидент произошел в июне в городе Елизово. Похитительница пришла в местный отдел, чтобы написать заявление о краже. После подписания всех бумаг она направилась к выходу и заметила лежавший на столе телефон. Женщина взяла гаджет и вышла из здания.

Преступление попало на видео. На кадрах видно, что телефон лежит на столе, а рядом с ним на кушетке спит мужчина. Женщина взяла телефон, сделала вид, что будит мужчину, и ушла из отдела.

Суд назначил женщине 240 часов обязательных работ, а смартфон вернули владельцу.

Ранее директор российского магазина избил и удушил покупателя за кражу.

