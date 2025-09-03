Пропалестинские активисты спровоцировали падение велогонщика на этапе «Вуэльты Испании»

Пропалестинские активисты спровоцировали падение Петилли на «Вуэльте Испании»

Пропалестинские активисты спровоцировали падение итальянского велогонщика Симоне Петилли на десятом этапе многодневной шоссейной велогонки «Вуэльта Испании». Об этом сообщает Velo.

На одном из участков маршрута протяженностью 175 километров на трассу выбежали десятки людей с флагами Палестины. Полицейские попытались оттеснить протестующих, которые перекрыли путь велогонщикам, но в полной мере сделать этого не удалось.

Велогонщикам пришлось тормозить и маневрировать, в итоге Петилли оказался на асфальте. Итальянец избежал серьезных травм, смог продолжить гонку и дошел до финиша.

«Вуэльта Испании» завершится 14 сентября. Всего спортсменам предстоит преодолеть 21 этап.