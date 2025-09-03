Путин назвал Зеленского действующим главой администрации Украины

Президент России Владимир Путин назвал президента Украины Владимира Зеленского «действующим главой администрации» республики. Его слова передает РИА Новости.

«Если просто с действующим главой администрации, так скажем, аккуратно проводить встречу. Можно, я никогда не отказывался от этого», — рассказал Путин.

По его словам, встреча может произойти, если будет хорошо подготовлена и будет вести к каким-либо позитивным результатам.

Ранее Путин заявил, что ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится уже у критической черты. Российский лидер добавил, что сокращение резервов у ВСУ отмечают в том числе западные эксперты.