Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:04, 3 сентября 2025Мир

Путин ответил на критику со стороны канцлера Германии

Путин: Слова Мерца — неудачная попытка снять с себя ответственность за Украину
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Juliane Sonntag / Globallookpress.com

Слова канцлера Германии Фридриха Мерца в адрес российского руководства представляют собой неудачную попытку снять с Запада ответственность за происходящее на Украине. Так президент России Владимир Путин ответил на критику со стороны канцлера ФРГ в ходе общения с журналистами в Пекине, трансляцию ведет RT.

«Я думаю, что это неудачная попытка снять с себя — не с него лично, а со своей стороны и вообще с коллективного Запада — ответственность за ту трагедию, которая происходит сейчас на Украине», — сказал глава государства.

Он напомнил, что в 2014 году министры трех европейских стран в Киеве подписали соглашение между экс-президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией. В соответствии с документом, все спорные вопросы должны были решаться мирным, правовым путем.

«А буквально через день или на следующий день произошел государственный переворот, кровавый и жестокий. Никто из этих гарантов и пальцем не пошевелил, чтобы вернуть ситуацию в правовое поле. С этого и начался конфликт», — добавил Путин.

После этого начались события в Крыму и на Донбассе, а спустя время Киев и Запад проигнорировали попытки России решить проблему мирным способом и фактически публично отказались от исполнения Минских соглашений.

Ранее Фридрих Мерц заявил о необходимости «экономически истощить» Россию ради разрешения украинского кризиса. Он обвинил Путина в якобы нежелании заканчивать конфликт, добавив, что у него «нет никаких оснований» верить российскому лидеру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о проведении на Украине референдума по территориям

    Напуганная клиентка обратилась к юристам из-за детали в образе мастера эпиляции

    Путин назвал Зеленского «действующим главой администрации»

    Путин назвал лентяем одного своего сотрудника

    Путин рассказал о проблемах в отношениях с Азербайджаном

    Врач развеяла миф о сладостях

    Участника обмана школьницы на миллионы рублей нашли

    Пассажир захотел скорее покинуть самолет, попытался взломать дверь и ударил бортпроводника

    Путин объявил о готовности повысить уровень переговоров с Украиной

    Путин высказался о прогнозах о дальнейшем ходе спецоперации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости