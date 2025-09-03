Путин: Слова Мерца — неудачная попытка снять с себя ответственность за Украину

Слова канцлера Германии Фридриха Мерца в адрес российского руководства представляют собой неудачную попытку снять с Запада ответственность за происходящее на Украине. Так президент России Владимир Путин ответил на критику со стороны канцлера ФРГ в ходе общения с журналистами в Пекине, трансляцию ведет RT.

«Я думаю, что это неудачная попытка снять с себя — не с него лично, а со своей стороны и вообще с коллективного Запада — ответственность за ту трагедию, которая происходит сейчас на Украине», — сказал глава государства.

Он напомнил, что в 2014 году министры трех европейских стран в Киеве подписали соглашение между экс-президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией. В соответствии с документом, все спорные вопросы должны были решаться мирным, правовым путем.

«А буквально через день или на следующий день произошел государственный переворот, кровавый и жестокий. Никто из этих гарантов и пальцем не пошевелил, чтобы вернуть ситуацию в правовое поле. С этого и начался конфликт», — добавил Путин.

После этого начались события в Крыму и на Донбассе, а спустя время Киев и Запад проигнорировали попытки России решить проблему мирным способом и фактически публично отказались от исполнения Минских соглашений.

Ранее Фридрих Мерц заявил о необходимости «экономически истощить» Россию ради разрешения украинского кризиса. Он обвинил Путина в якобы нежелании заканчивать конфликт, добавив, что у него «нет никаких оснований» верить российскому лидеру.