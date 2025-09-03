Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:23, 3 сентября 2025Мир

Канцлер Германии вознамерился «экономически истощить» Россию

Мерц заявил о необходимости экономически истощить Россию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости «экономически истощить» Россию ради урегулирования конфликта на Украине. Об этом он высказался в интервью телеканалу ProSiebenSat.1, передает n-tv.

Мерц обвинил российского президента Владимира Путина в нежелании заканчивать конфликт, подчеркнув, что у него «нет никаких оснований» верить главе государства.

В связи с этим он отметил, что нужно создать «основу» для разрешения конфликта. «В этом контексте я говорю об экономическом истощении, которому мы должны способствовать», — сказал немецкий канцлер.

По утверждению Мерца, это лишит Россию возможности «поддерживать свою военную экономику».

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала страны объединения ввести вторичные санкции против российского нефтяного и энергетического экспорта по аналогии с пошлинами США для российских партнеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Алиев встретились в Пекине

    Бочка весом около тонны насмерть придавила рабочего в российском городе

    Канцлер Германии вознамерился «экономически истощить» Россию

    Премьер Испании указал на двойные стандарты Европы в отношении Газы и Украины

    ВСУ в бегстве открыли огонь по своим позициям в ДНР

    Названы кандидаты на первоочередное возвращение в Россию среди иностранных компаний

    Президент УЕФА раскритиковал отстранение российских команд

    В Москве арестован бывший гендиректор конструкторского бюро «Мотор»

    ЧП с украинским дроном в Ростовской области привело к задержке 26 поездов

    Трамп введет войска в «адскую дыру»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости