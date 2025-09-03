Канцлер Германии вознамерился «экономически истощить» Россию

Мерц заявил о необходимости экономически истощить Россию

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости «экономически истощить» Россию ради урегулирования конфликта на Украине. Об этом он высказался в интервью телеканалу ProSiebenSat.1, передает n-tv.

Мерц обвинил российского президента Владимира Путина в нежелании заканчивать конфликт, подчеркнув, что у него «нет никаких оснований» верить главе государства.

В связи с этим он отметил, что нужно создать «основу» для разрешения конфликта. «В этом контексте я говорю об экономическом истощении, которому мы должны способствовать», — сказал немецкий канцлер.

По утверждению Мерца, это лишит Россию возможности «поддерживать свою военную экономику».

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала страны объединения ввести вторичные санкции против российского нефтяного и энергетического экспорта по аналогии с пошлинами США для российских партнеров.