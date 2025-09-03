Мир
Путин высказался о работе Уиткоффа

Путин: Оценивать работу представителя президента США Уиткоффа — не мое дело
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Steve Witkoff / Reuters

Оценивать работу представителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа — не мое дело. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции об итогах визита в Китай, сообщает ТАСС.

По словам российского лидера, работу Уиткоффа должен оценивать его работодатель — Трамп. «Уиткофф излагает позицию именно американского президента, а наши переговоры на Аляске показали, что он достоверно доставляет Трампу позицию нашей стороны», — заключил глава России.

Ранее Путин заявил, что его американский коллега Дональд Трамп просил его встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ответ российский лидер сказал, что, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, и такая встреча состоится.

