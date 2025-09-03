Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:53, 3 сентября 2025Мир

Путин высказался о словах Трампа про «заговор против США»

Путин счел слова Трампа о заговоре против США проявлением его чувства юмора
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин счел слова американского лидера Дональда Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против США проявлением его чувства юмора. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции в Пекине, передает ТАСС.

«Президент Соединенных Штатов не лишен юмора, все понятно, мы все это хорошо знаем. У меня с ним добрые отношения сложились, мы обращаемся друг к другу по именам», — отметил Путин.

Путин отметил, что все иностранные лидеры, с которыми он встретился в Китае, поддержали его встречу с Трампом на Аляске и выразили надежду, что она позволит достичь мира на Украине. «Вот это, без всякой иронии, без всяких шуток», — добавил он.

Ранее Путин заявил, что Трамп попросил его встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам президента, он никогда не был против подобной встречи, но считает, что она должна быть хорошо подготовлена и вести к позитивным результатам.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о проблемах в отношениях с Азербайджаном

    Издатель ЛГБТ-книг попал в список Росфинмониторинга

    Обвиненная в расизме Сидни Суини вновь угодила в скандал

    Покупка на маркетплейсе обернулась для российского школьника полицией

    Адвокат блогера Маркаряна сделал заявление

    ЦБ поднял курс доллара

    Пассажирка напилась перед рейсом, станцевала в самолете и нарвалась на миллионный штраф

    Путин дал первый комментарий о фильме «Кремлевский волшебник»

    У экс-главы российского региона изъяли санаторий, ипподром и активы на 41 миллиард рублей

    Путин выступил против передачи российских активов Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости