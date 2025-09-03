Путин высказался о словах Трампа про «заговор против США»

Путин счел слова Трампа о заговоре против США проявлением его чувства юмора

Президент России Владимир Путин счел слова американского лидера Дональда Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против США проявлением его чувства юмора. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции в Пекине, передает ТАСС.

«Президент Соединенных Штатов не лишен юмора, все понятно, мы все это хорошо знаем. У меня с ним добрые отношения сложились, мы обращаемся друг к другу по именам», — отметил Путин.

Путин отметил, что все иностранные лидеры, с которыми он встретился в Китае, поддержали его встречу с Трампом на Аляске и выразили надежду, что она позволит достичь мира на Украине. «Вот это, без всякой иронии, без всяких шуток», — добавил он.

Ранее Путин заявил, что Трамп попросил его встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам президента, он никогда не был против подобной встречи, но считает, что она должна быть хорошо подготовлена и вести к позитивным результатам.