Путин заявил о желании Украины воевать до отворота головы

Путин: Украина заявляла о намерении «воевать, пока не отвернут голову»
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украина в 2022 году заявила о желании воевать, пока одна из сторон «не отвернет голову другой». Об этом рассказал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«И нам сказали — почти дословно: "Теперь будем воевать до тех пор, пока вы нам голову не отвернете. Либо мы вам"», — рассказал президент.

По его словам, это произошло после того, как в 2022 году российские войска вышли из-под Киева, а Москва предложила Киеву решить конфликт мирным способом.

Ранее Путин заявил, что ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится уже у критической черты. Российский лидер добавил, что сокращение резервов у ВСУ отмечают в том числе западные эксперты.

