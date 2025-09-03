Наука и техника
11:54, 3 сентября 2025Наука и техника

Раскрыта неожиданная польза лишнего веса

Neurology: Снижение массы тела в пожилом возрасте ускоряет старение мозга
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kaewmanee jiangsihui / Shutterstock / Fotodom

Избыточный вес в пожилом возрасте не всегда повышает риск деменции, а иногда даже снижает его. К такому выводу пришли ученые на основе данных крупного когортного исследования ARIC. Результаты работы опубликованы в журнале Neurology.

В исследовании приняли участие более пять тысяч человек среднего возраста около 75 лет, за которыми наблюдали в течение восьми лет. За это время у 20 процентов участников развилась деменция. Оказалось, что пожилые люди с избыточным весом и ожирением имели более низкий риск заболевания по сравнению с ровесниками с нормальным весом. Однако ключевым фактором оказалась не масса тела сама по себе, а ее изменения во времени.

Особенно уязвимыми оказались те, кто терял вес между средним и пожилым возрастом. Для них вероятность деменции была значительно выше, независимо от исходного индекса массы тела. Так, среди людей с нормальным весом риск возрастал более чем в два раза, если их масса снизилась.

Авторы подчеркивают: полученные результаты объясняют «парадокс ожирения» в позднем возрасте. Высокий вес сам по себе не защищает от деменции, а снижение массы тела может быть маркером скрытых патологических процессов, которые ускоряют старение мозга. Поэтому оценивать риск стоит не только по текущему индексу массы тела, но и по динамике изменений веса на протяжении жизни.

Ранее ученые нашли природный способ борьбы с ожирением — особую форму фукоидана, выделенного из бурых водорослей.

