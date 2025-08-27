Наука и техника
17:16, 27 августа 2025Наука и техника

Выявлено эффективное средство сжигания жира

CP: Особая форма фукоидана предотвращает ожирение
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: postoost / Shutterstock / Fotodom

Ученые выяснили, что особая форма фукоидана — вещества, извлекаемого из бурых водорослей, способна предотвращать ожирение за счет регулирования кишечной микробиоты. Результаты исследования опубликованы в Carbohydrate Polymers.

Фукоидан уже известен как соединение с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, однако его эффективность ограничивалась низкой усвояемостью. В новой работе ученые выделили низкомолекулярный вариант LMWF4, полученный из ламинарии (Saccharina japonica). Благодаря меньшему размеру молекул и высокой степени сульфатирования он лучше всасывался и проявлял более выраженный эффект.

В экспериментах на мышах LMWF4 предотвращал нарушения кишечной флоры, вызванные жирной диетой, повышал разнообразие микробиоты и увеличивал количество полезных бактерий Akkermansia и Blautia, которые связаны с контролем веса. При этом снижалось число микроорганизмов, ассоциированных с ожирением.

По мнению авторов, такой фукоидан может стать перспективной основой для создания безопасных и эффективных средств профилактики ожирения и метаболических нарушений, связанных с питанием.

Ранее китайские исследователи представили съедобные микрогранулы из зеленого чая, витамина Е и морских водорослей, которые препятствуют всасыванию жира в кишечнике и помогают снижать вес.

