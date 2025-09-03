Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:23, 3 сентября 2025Россия

Раскрыты последствия атаки ВСУ на Краснодарский край

Опертшаб: Обломки беспилотников упали в двух районах Краснодарского края
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Обломки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали в двух районах Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба российского региона.

Отмечается, что никто не пострадал. На местах работают экстренные и специальные службы.

В опертшабе уточнили, что в результате атаки были повреждены окна и стены трех домовладений в хуторе Трудобеликовском. Кроме того, в хуторе Могукоровского взрывной волной выбило окна в одном из домов.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал об атаке украинских дронов на Краснодарский край. По его данным, в пригороде Анапы прогремели взрывы. Также в Кабардинке и Джубги были слышны звуки пролета нескольких дронов в сторону Геленджика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп впервые появился на публике после слухов о своей смерти. Он допустил смену позиции по Украине и пошутил про Байдена

    Разработан убивающий раковые клетки препарат

    Раскрыты последствия атаки ВСУ на Краснодарский край

    Лукашенко пообщался с Ким Чен Ыном до начала парада в Пекине

    В Москве у станции метро заметили полосу препятствий из электросамокатов

    В США назвали два варианта окончания СВО для Украины

    52-летняя Гвинет Пэлтроу опубликовала снимок в бикини без фотошопа

    Женщина стала жертвой любовного треугольника

    Девушка решила удивить свекровь и оконфузилась

    Президенту Финляндии указали на невнимательность после слов о «победе» над СССР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости