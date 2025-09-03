Раскрыты последствия атаки ВСУ на Краснодарский край

Опертшаб: Обломки беспилотников упали в двух районах Краснодарского края

Обломки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали в двух районах Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба российского региона.

Отмечается, что никто не пострадал. На местах работают экстренные и специальные службы.

В опертшабе уточнили, что в результате атаки были повреждены окна и стены трех домовладений в хуторе Трудобеликовском. Кроме того, в хуторе Могукоровского взрывной волной выбило окна в одном из домов.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал об атаке украинских дронов на Краснодарский край. По его данным, в пригороде Анапы прогремели взрывы. Также в Кабардинке и Джубги были слышны звуки пролета нескольких дронов в сторону Геленджика.