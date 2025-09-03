В пригороде Анапы раздались взрывы

Mash: В пригороде Анапы прогремели несколько взрывов

Над пригородом Анапы прогремели взрывы, по неофициальной информации, над морем сбили несколько беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В курортном городе работают сирены оповещения. Также, по данным канала, в Кабардинке и Джубги были слышны звуки пролета нескольких дронов в сторону Геленджика.

Ранее официальный представитель Росавиации Артем Кореняко проинформировал о введении ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Геленджика. Он уточнил, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее стало известно об атаке украинских беспилотников на Ростовскую область. Как сообщал Shot, обломки сбитого дрона упали рядом с жилым многоэтажном домом, были повреждены несколько автомобилей, а в здании выбило стекла и оконные рамы.