Россия стала главным покупателем одного узбекского товара

Статкомитет Узбекистана: Почти 42 % мебельного экспорта пришлось на Россию

Россия стала главным покупателем мебели, изготовленной в Узбекистане. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на Национальный комитет по статистике этой постсоветской республики.

Оказалось, что с января по июль 2025 года 41,9 процента всего мебельного экспорта Узбекистана было поставлено в Россию. В целом поставки данной продукции на внешний рынок выросли на десять процентов в годовом выражении и достигли 10,5 миллиона долларов. Россия купила мебели на 4,4 миллиона долларов. Кроме того, крупными импортерами узбекской мебели стали Казахстан с показателем в 2,8 миллиона долларов и Азербайджан, который потратил на эти цели 1,2 миллиона.

По мнению экспертов, одной из причин того, что в России с начала 2025 года продажи мебели рухнули на 12-15 процентов, в то время как цены на корпусную мебель за полтора года увеличились на 15-25 процентов, стал уход IKEA и других иностранных брендов. Как следствие, местным компаниям пришлось срочно наращивать ассортимент и перестраивать производственные и логистические цепочки. Это потребовало больших инвестиций и повысило себестоимость продукции.