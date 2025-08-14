Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:48, 14 августа 2025Экономика

IKEA обвинили в подорожании мебели в России

Эксперт STAVROS Рагозин: Цены на мебель растут из-за ухода IKEA и других брендов
Мария Черкасова

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

С начала 2025 года продажи мебели в России упали на 12–15 процентов, тогда как цены на корпусную мебель за полтора года выросли на 15–25 процентов. В разговоре с «Газетой.Ru» основатель и генеральный директор мебельной компании STAVROS Андрей Рагозин объясняет это несколькими причинами.

После ухода IKEA и других иностранных брендов отечественные компании были вынуждены срочно наращивать ассортимент и перестраивать производственные и логистические цепочки, объяснил специалист. Это потребовало больших инвестиций и увеличило себестоимость продукции.

Высокие кредитные ставки (в 2025 году ключевая ставка Центробанка была 20 процентов, в настоящее время снижена до 18 процентов) делают инвестиции практически недоступными, поэтому предприятия работают с меньшими оборотами, но повышенной маржой, что также отражается в росте цен. На рост себестоимости влияет и дефицит квалифицированных кадров: молодежь не идет в мебельное производство, а оставшиеся специалисты требуют повышения зарплат. Кроме того, логистика и поставки комплектующих осложнены параллельным импортом, нестабильными сроками и ростом таможенных расходов.

Мебельные компании вынуждены менять бизнес-модели: переходят на гибкое производство, развивают онлайн-продажи, оптимизируют запасы. Некоторые удерживают цены на уровне 2023 года в убыток, но такую стратегию выдержат лишь крупнейшие игроки.

Материалы по теме:
Россияне идут к гадалкам и астрологам при покупке жилья. Помогают ли растущая Луна и ретроградный Меркурий сэкономить миллионы?
Россияне идут к гадалкам и астрологам при покупке жилья.Помогают ли растущая Луна и ретроградный Меркурий сэкономить миллионы?
13 апреля 2025
В России захотели вернуть доходные дома. Как этот забытый вид жилья до неузнаваемости изменил облик главных городов страны?
В России захотели вернуть доходные дома.Как этот забытый вид жилья до неузнаваемости изменил облик главных городов страны?
6 июля 2025

По словам эксперта, рост цен при падении спроса не проявление жадности бизнеса, а объективная необходимость для выживания отрасли в условиях растущих затрат, отсутствия дешевого финансирования и кадрового дефицита.

Россияне при этом стали покупать меньше мебели. Рост цен на продукты, лекарства и коммунальные услуги заставляет людей откладывать покупку — кухни, шкафы или прихожие перестали быть товарами первой необходимости. Кроме того, сокращается ввод нового жилья и падает спрос на ипотеку, что снижает покупательский спрос на мебель для новых квартир. Отложенный эффект инфляции приводит к тому, что многие предпочитают копить, а не тратиться на обновление интерьера.

Ранее россиянам перечислили модные элементы домашнего дизайна, которые могут быть неудобными и даже грозить травмами. Например, стильные прозрачные перегородки опасны тем, что на них можно натолкнуться в темноте, а эффектные глянцевые полы становятся скользкими, когда их моют.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле анонсировали несколько раундов общения Путина и Трампа

    В российском регионе иностранец изнасиловал девочку и снял это на камеру

    Украинский метод закупки газа сочли откровенно глупым

    Депутат Госдумы сообщили о поступающих ему звонках от «ребят с украинским акцентом»

    WhatsApp прокомментировал решение частично ограничить звонки в России

    Раскрыты подробности об отравившихся красной жидкостью троих россиян

    Условия схлопывания котла в Красноармейске назвали

    В Кремле раскрыли детали подготовки к встрече Путина и Трампа

    Украина разработала ракеты для ударов вглубь России

    Россиянам назвали главный признак подходящей для школы формы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости