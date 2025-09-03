Экономика
16:28, 3 сентября 2025Экономика

Россиян призвали не ждать скорого возвращения ушедших автобрендов

Глава «Автостат» Целиков: В перспективе года возвращение брендов маловероятно
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В перспективе года возвращение ушедших из России брендов представляется маловероятным. Не ждать скорого возобновления официальных продаж в РФ покинувших внутренний рынок автогигантов граждан призвал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Его слова приводит ТАСС.

Для этого в настоящее время нет весомых предпосылок, отметил он. Западные санкции продолжают действовать, а поводов для их снятия все еще не наблюдается. На этом фоне расклад сил на российском авторынке в ближайший год вряд ли изменится. На нем по-прежнему будут доминировать российский «АвтоВАЗ», китайский концерн Chery и его суббренды, а также Great Wall Motor и Geely, резюмировал Целиков.

По итогам 2025 года доля китайских автомобилей в структуре продаж в РФ, по его оценке, составит в районе 60-65 процентов. Ожидать, что оставшиеся на российском рынке бренды смогут потеснить «большую четверку» из КНР (Changan, Chery, Geely и Haval), в сложившихся условиях не приходится, заключил глава отраслевого агентства.

Несмотря на резкое падение продаж в России, доля китайских автомобилей на внутреннем рынке РФ продолжает держаться выше 50 процентов. По данным компании «Газпромбанк автолизинг», по итогам июля показатель машин из КНР составил 55 процентов.

Однако в сравнении с прошлым годом суммарные объемы реализации китайских авто в России заметно просядут. Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов ожидает падения их реализации в стране на 15-17 процентов по итогам 2025 года. Подобной динамике будет способствовать как общее удорожание машин в РФ, так и негативный эффект от жесткой денежно-кредитной политики Центробанка и регулярного повышения утильсбора.

