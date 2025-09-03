Экономика
Россиянам назвали главные угрозы огороду на балконе

Садовод Самойлова: Огород на балконе может погубить паутинный клещ
Полина Кислицына (Редактор)

Огород на балконе может погубить паутинный клещ. Эту и другие угрозы для таких растений россиянам назвала садовод и блогер Светлана Самойлова в разговоре с News.ru.

По словам эксперта, паутинный клещ появляется при отсутствии проветривания. Побороть его, продолжила она, удастся с помощью установки на балконе обычного вентилятора, который не позволит болезням прогрессировать, либо специальных препаратов.

Помимо этого, предупредила садовод, на «балконном огороде» могут завестись грибные комары или мошки. Наконец, грядка может страдать и от нехватки естественного освещения. При этом, если в огороде на балконе будет чересчур жарко, добавила Самойлова, культуры могут перестать расти и плодоносить.

Ранее садовод Лариса Микаллеф рассказала о способе, позволяющем продлить срок хранения урожая яблок так, чтобы они радовали всю зиму.

