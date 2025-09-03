Путешествия
Россиянам предложили билеты на любимый курорт богачей за 50 тысяч рублей

Россиянам предложили билеты на Мальдивы за 50 тысяч рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Chelsea Gates / Unsplash

Российским туристам предложили авиабилеты на Мальдивы за 50 тысяч рублей с человека осенью. Об этом сообщает TourDom со ссылкой на сервисы онлайн-бронирования.

Так, авиакомпания Gulf Air предлагает места в экономклассе из Москвы на любимый курорт богачей за 48,3 тысячи рублей с вылетом 10 ноября и возвращением 26-го. В те же даты можно полететь с Etihad Airways за 51 тысячу рублей. Время пересадки в Бахрейне составит около 9 часов в ту сторону и 11 — обратно.

Ранее стало известно, что в 2025 году россияне массово устремились на Мальдивы. По данным Министерства туризма страны, Россия является ключевой в списке стран — поставщиков туристов на острова и занимает вторую строчку после Китая.

