Россияне бросились скупать машины ушедшего из страны автогиганта

Autonews: Продажи машин Toyota в России выросли на 95,7 % в августе

По итогам августа 2025 года суммарные объемы продаж автомобилей ушедшего из России японского автогиганта Toyota увеличились на 95,7 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. О резком росте спроса граждан на эти машины сообщает Autonews со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

За отчетный период россияне приобрели в общей сложности 2996 автомобилей японской марки. Традиционно самой востребованной моделью оказался компактный кроссовер RAV4. Кроме того, большой популярностью в последний летний месяц пользовались седаны Camry, отметили эксперты.

При этом важно понимать, что Toyota прекратила официальные продажи своих автомобилей на территории России после начала боевых действий на Украине. В настоящее время японский концерн занимается только поставками не подпадающих под западные санкции запчастей и комплектующих для уже купленных в РФ машин.

Старший специалист по корпоративным коммуникациям Toyota Motor Europe Каори Хасэгава подчеркивала, что для компании важно соблюдать действующие в отношении России ограничения. В противном случае концерн столкнулся бы с репутационными рисками. В то же время Toyota продолжает частично вести работу на территории РФ с учетом «принципа защиты всех заинтересованных сторон», так как у компании остались в стране «многочисленные клиенты», подчеркивала Хасэгава. Главным же условием для возвращения бренда в Россию она назвала отмену санкций. В обозримом будущем предпосылок для возобновления официальных продаж в стране не предвидится, резюмировала менеджер.