Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:49, 3 сентября 2025Силовые структуры

Россиянин бросил гранату в кафе и попал на видео

В Далматово мужчина бросил гранату в бар после ссоры, он задержан
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В городе Далматово Курганской области мужчина бросил гранату в кафе-бар, поругавшись с персоналом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД. Там же предоставили видео с инцидентом.

На кадрах видны окна заведения, вспышка, а затем обгоревшее помещение. Задержанный признал себя виновным и раскаялся в содеянном.

Мужчина после взрыва скрылся, но был быстро обнаружен полицейскими. Им оказался 40-летний местный житель, имеющий судимость. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве и незаконном обороте взрывных устройств.

Правоохранительные органы выясняют источник происхождения гранаты и проверяют деятельность бара.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай показал уникальные боевые лазеры и новые ракеты. Почему это оружие так пугает США?

    Россиянин бросил телефон в глаз жене во время ссоры и избежал наказания

    Мизулина ответила на пост Крида и назвала его концерт стриптизом

    Врач рассказала о вызывающей неприятный запах от ног привычке

    В российской квартире произошла кровавая расправа

    В квартире Петросяна нашли ценностей на миллионы рублей

    Аэропорт Шереметьево объяснил досмотр депутата Госдумы в военной форме

    Пьяный судья на катере врезался в причал на Волге

    Военный назвал три способа вычисления подземных центров размещения солдат ВСУ

    Внешность известной 92-летней актрисы на вручении премии напугала публику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости