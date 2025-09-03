Россиянин бросил гранату в кафе и попал на видео

В городе Далматово Курганской области мужчина бросил гранату в кафе-бар, поругавшись с персоналом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД. Там же предоставили видео с инцидентом.
На кадрах видны окна заведения, вспышка, а затем обгоревшее помещение. Задержанный признал себя виновным и раскаялся в содеянном.
Мужчина после взрыва скрылся, но был быстро обнаружен полицейскими. Им оказался 40-летний местный житель, имеющий судимость. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве и незаконном обороте взрывных устройств.
Правоохранительные органы выясняют источник происхождения гранаты и проверяют деятельность бара.