Россиянин бросил гранату в кафе и попал на видео

В Далматово мужчина бросил гранату в бар после ссоры, он задержан

В городе Далматово Курганской области мужчина бросил гранату в кафе-бар, поругавшись с персоналом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД. Там же предоставили видео с инцидентом.

На кадрах видны окна заведения, вспышка, а затем обгоревшее помещение. Задержанный признал себя виновным и раскаялся в содеянном.

Мужчина после взрыва скрылся, но был быстро обнаружен полицейскими. Им оказался 40-летний местный житель, имеющий судимость. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве и незаконном обороте взрывных устройств.

Правоохранительные органы выясняют источник происхождения гранаты и проверяют деятельность бара.