Российские подростки жестоко избили тренера за сделанное им замечание

В поселке Верх-Нейвинский Свердловской области подростки жестоко избили детского тренера за сделанное им замечание. Об этом стало известно региональному порталу Е1.ru.

Отмечается, что ребята катались по лесу рядом со спортивной базой на питбайках, мужчина попытался их остановить, после чего произошел конфликт.

Тренер вытащил у одного из байков топливно-заборную трубку. Несовершеннолетние обозлились и захотели наказать взрослого.

Толпой они окружили мужчину, повалили на землю и стали жестко избивать на глазах у детей, снимая происходящее на телефон. На место вызвали сотрудников полиции.

Тренер получил гематомы, также у врачей есть подозрение на перелом ребер.

