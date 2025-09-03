Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:32, 3 сентября 2025Россия

Российские подростки жестоко избили тренера за сделанное им замечание

Е1.ru: В поселке Верх-Нейвинский подростки жестоко избили детского тренера
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В поселке Верх-Нейвинский Свердловской области подростки жестоко избили детского тренера за сделанное им замечание. Об этом стало известно региональному порталу Е1.ru.

Отмечается, что ребята катались по лесу рядом со спортивной базой на питбайках, мужчина попытался их остановить, после чего произошел конфликт.

Тренер вытащил у одного из байков топливно-заборную трубку. Несовершеннолетние обозлились и захотели наказать взрослого.

Толпой они окружили мужчину, повалили на землю и стали жестко избивать на глазах у детей, снимая происходящее на телефон. На место вызвали сотрудников полиции.

Тренер получил гематомы, также у врачей есть подозрение на перелом ребер.

Ранее стало известно, что на Алтае подростки толпой избили соратника «Русской общины».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вы готовите заговор против США». Трамп обратился к Си Цзиньпину и передал привет Путину и Ким Чен Ыну

    Марьяна Ро опубликовала фото в трусах

    Российскую школьницу с фразой «жить надоело?» поставили на колени и избили

    Путин пригласил Ким Чен Ына в Россию

    В Литве беспилотник помешал приземлиться самолету президента

    Иностранец сделал непристойное предложение школьнице и попал на видео

    Россиянам назвали самую популярную уловку мошенников

    В России прокомментировали рукопожатие Путина и Алиева

    «Роскосмос» рассказал о запуске «Прогресса МС-32»

    Раскрыты подробности удара ВСУ по Краснодарскому краю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости