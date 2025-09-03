Российский «МиС-150» доставит ударные FPV-дроны в глубину фронта ВСУ

«МиС»: Российский БПЛА «МиС-150» доставит ударные FPV-дроны в глубину фронта ВСУ

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «МиС-150» сможет доставлять ударные FPV-дроны в глубину фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ) с результирующей дальностью около 20 километров. Об этом со ссылкой на конструкторское бюро (КБ) «МиС» сообщает ТАСС.

По словам разработчика, один материнский БПЛА сможет переносить на дальность около 12 километров от двух до трех FPV-дронов с ретранслирующими приборами, которые смогут пролететь еще примерно от 8 до 10 километров.

«В текущих реалиях войны 10-12 километров рабочей дистанции FPV-дрона уже недостаточно, нужно работать намного дальше, чтобы наносить удары в глубине фронта», — уточнили в КБ.

В организации добавили, что в ходе испытаний максимальная грузоподъемность «МиС-150» была повышена с 15 до 20 килограммов. Также в КБ работают над увеличением результирующей дальности применения связки материнского и дочернего дронов до 30 километров.

В июле в «МиС» сообщили агентству, что в России разработали дрон-тяжеловес «МиС-150» для снабжения и сброса боеприпасов с защитой от средств радиоэлектронной борьбы, который стал новым аналогом беспилотника «Баба-яга» ВСУ.