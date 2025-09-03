Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:04, 3 сентября 2025Наука и техника

Российский «МиС-150» доставит ударные FPV-дроны в глубину фронта ВСУ

«МиС»: Российский БПЛА «МиС-150» доставит ударные FPV-дроны в глубину фронта ВСУ
Иван Потапов
Иван Потапов

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «МиС-150» сможет доставлять ударные FPV-дроны в глубину фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ) с результирующей дальностью около 20 километров. Об этом со ссылкой на конструкторское бюро (КБ) «МиС» сообщает ТАСС.

По словам разработчика, один материнский БПЛА сможет переносить на дальность около 12 километров от двух до трех FPV-дронов с ретранслирующими приборами, которые смогут пролететь еще примерно от 8 до 10 километров.

«В текущих реалиях войны 10-12 километров рабочей дистанции FPV-дрона уже недостаточно, нужно работать намного дальше, чтобы наносить удары в глубине фронта», — уточнили в КБ.

Материалы по теме:
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

В организации добавили, что в ходе испытаний максимальная грузоподъемность «МиС-150» была повышена с 15 до 20 килограммов. Также в КБ работают над увеличением результирующей дальности применения связки материнского и дочернего дронов до 30 километров.

В июле в «МиС» сообщили агентству, что в России разработали дрон-тяжеловес «МиС-150» для снабжения и сброса боеприпасов с защитой от средств радиоэлектронной борьбы, который стал новым аналогом беспилотника «Баба-яга» ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай показал уникальные боевые лазеры и новые ракеты. Почему это оружие так пугает США?

    Россиянин бросил телефон в глаз жене во время ссоры и избежал наказания

    Мизулина ответила на пост Крида и назвала его концерт стриптизом

    Врач рассказала о вызывающей неприятный запах от ног привычке

    В российской квартире произошла кровавая расправа

    В квартире Петросяна нашли ценностей на миллионы рублей

    Аэропорт Шереметьево объяснил досмотр депутата Госдумы в военной форме

    Пьяный судья на катере врезался в причал на Волге

    Военный назвал три способа вычисления подземных центров размещения солдат ВСУ

    Внешность известной 92-летней актрисы на вручении премии напугала публику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости