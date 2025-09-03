Российскую школьницу с фразой «жить надоело?» поставили на колени и избили

В Кузбассе школьники поставили девочку на колени и жестоко избили

В селе Красные Орлы в Кузбассе школьники поставили девочку на колени и жестоко избили. Свои действия несовершеннолетние сопровождали фразой «жить надоело?», ролик с издевательствами опубликовал Telegram-канал «Сибирский экспресс».

На представленных кадрах видно, как несовершеннолетняя стоит на коленях. Ее хлещет по щекам сверстница и всячески оскорбляет. За ситуацией со смехом наблюдают другие ребята.

В Кемеровской области организовали доследственную проверку по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Участников происшествия уже установили.

До этого сообщалось, что в Кузбассе две женщины мучали девочек-подростков в их доме и снимали это на видео. Россиянок спустя некоторое время задержали. Следователи возбудили уголовное дело по статье 117 («Истязание») УК РФ.