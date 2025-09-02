Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:44, 2 сентября 2025Силовые структуры

Россиянки мучили девочек-подростков в их доме и снимали это на видео

В Кузбассе две женщины избили девочек-подростков и угрожали им
Варвара Митина (редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

В Кемеровской области две женщины мучили девочек-подростков в их доме и снимали это на видео. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Поводом стало то, что 17-летний водитель случайно врезался в забор одной из женщин. После словесной перепалки, в которую вмешалась подруга юноши, хозяйка забора пригрозила расправой несовершеннолетней.

Группа из пяти человек — две женщины и трое мужчин — ворвалась в дом к 14-летней и 17-летней сестрам, когда их мама уехала в другой город на прием к врачу. Местные жители сообщают в социальных сетях, что злоумышленники жестоко издевались над подростками: пытались раздеть их, заставляли выпить пачку лекарств, избивали, приставляя нож к горлу. Все это снималось на видео.

Женщин задержали. Следователи возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ («Истязание»).

Ранее в селе Колмогорово Кемеровской области подростки поставили на колени и избили 17-летнюю девушку за отказ встречаться со взрослым мужчиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фицо задал Путину «не очень приятный» вопрос

    В Раде нашли способ восполнить личный состав ВСУ

    Мать отправила дочь в больницу после одного видеозвонка

    Администратора популярного в Запорожской области Telegram-канала осудили на 16 лет

    На Украине рассказали о наступлении ВС России в Днепропетровской области

    Рост цен на нефть связали с ситуацией вокруг украинского конфликта

    Судьбу Европы назвали предрешенной из-за решения России по газу

    Эрдоган прошелся за руку с президентом Ирана

    Туристку из Москвы завалило камнями на Эльбрусе

    На Западе рассказали о потеплении отношения к Путину в мире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости