Россиянки мучили девочек-подростков в их доме и снимали это на видео

В Кузбассе две женщины избили девочек-подростков и угрожали им

В Кемеровской области две женщины мучили девочек-подростков в их доме и снимали это на видео. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Поводом стало то, что 17-летний водитель случайно врезался в забор одной из женщин. После словесной перепалки, в которую вмешалась подруга юноши, хозяйка забора пригрозила расправой несовершеннолетней.

Группа из пяти человек — две женщины и трое мужчин — ворвалась в дом к 14-летней и 17-летней сестрам, когда их мама уехала в другой город на прием к врачу. Местные жители сообщают в социальных сетях, что злоумышленники жестоко издевались над подростками: пытались раздеть их, заставляли выпить пачку лекарств, избивали, приставляя нож к горлу. Все это снималось на видео.

Женщин задержали. Следователи возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ («Истязание»).

Ранее в селе Колмогорово Кемеровской области подростки поставили на колени и избили 17-летнюю девушку за отказ встречаться со взрослым мужчиной.

