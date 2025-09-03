Сальма Хайек отметила 59-летие в бикини

Актриса Сальма Хайек показала фото в красном бикини в честь 59-летия

Мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер Сальма Хайек отметила 59-летие в откровенном наряде. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В честь дня рождения знаменитость показала фото, где позировала на борту яхты. Она предстала перед камерой в красном бикини, которое состояло из топа на тонких бретелях и V-образных трусов.

При этом звезда распустила волосы и подняла вверх бокал с напитком. «59 поездок вокруг Солнца, и я все еще танцую. Привет всем и спасибо за любовь», — указала она в подписи.

