Клаудия Шиффер снялась в купальнике в честь 55-летия

Немецкая супермодель Клаудия Шиффер снялась в купальнике в честь 55-летия
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @claudiaschiffer

Немецкая супермодель, киноактриса и продюсер Клаудия Шиффер снялась в откровенном виде в честь собственного 55-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость отметила день рождения в Греции, куда отправилась на отдых. Она предстала перед камерой, сидя в шезлонге у бассейна под открытым небом.

При этом манекенщица надела белый купальник с глубоким декольте, тонкими бретелями и оборками и дополнила образ золотистой цепочкой с кулоном. «Так повезло, что у меня счастливый и здоровый день рождения!» — указала она в подписи.

Ранее в августе американская актриса Холли Берри показала на камеру полуобнаженные ягодицы в честь 59-летия.

