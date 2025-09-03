Интернет и СМИ
Интернет и СМИ
Семья оказалась на грани развала из-за таинственного женского голоса

Олег Давыдов
Пользователь Reddit с ником Papa_Whisky рассказал о неожиданной причине разладе в семье. По словам мужчины, проблемой стало то, что его 58-летняя жена услышала из его ноутбука.

Автор поста рассказал, что оставил супругу со своим ноутбуком буквально на пару минут. «Когда я вернулся, она спросила: "С кем ты, черт возьми, разговариваешь на своем компьютере?" Я был в недоумении. Она рассказала, что из моего компьютера, пока меня не было, раздался женский голос, сказавший: "Нам не следует здесь сейчас находиться"», — написал мужчина.

Из-за услышанного жена заподозрила его в измене. Мужчина попытался оправдаться и проверил все вкладки, однако ни на одной из них он не нашел подобной фразы. К тому же, видео в открытых вкладках не были запущены. Он также предположил, что супруга могла на самом деле услышать фразу, произнесенную голосовым помощником Алексой или же соседями, так как окна были открыты, но жена не согласилась с этими версиями.

Чуть позже ему пришла в голову еще одна догадка. «Мы иногда играем в компьютерную игру Diablo. Когда вы находитесь в игре и нажимаете кнопку атаки на джойстике, то при определенных условиях женский голос сообщает: "Вы не можете этого сделать прямо сейчас". Джойстики лежали на диване, а у нас есть кошка и собаки, которые занимают его так же часто, как и мы», — предположил мужчина.

Однако жена не поверила и в то, что женский голос мог прозвучать из-за нажавших на кнопку питомцев. Теперь супруги теперь спят в разных комнатах.

В комментариях к посту пользователи согласились с тем, что версия с севшими на джойстик животными, несмотря на кажущуюся натянутость, ближе всего к истине. Однако правду установить так и не удалось.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась на портале историей о том, как пришла к выводу об измене мужа. По ее мнению, это могло случиться во время двухнедельной командировки мужчины на Филиппины.

