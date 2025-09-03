Шуфутинский споет «Третье сентября» на стадионе

Шуфутинский, «Фабрика» и Караулова выступят на матче сборной России по футболу

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский исполнит культовую песню «Третье сентября» на стадионе «Лукойл Арена». Об этом на своем официальном сайте сообщает Российский футбольный союз (РФС).

Выступление артиста пройдет в качестве закрытия товарищеского матча между сборными России и Иордании. Также в спортивном мероприятии примут участие и другие артисты: национальный гимн РФ перед началом игры исполнит певица Юлианна Караулова, а на площади перед столичным стадионом концерт даст группа «Фабрика». Другими участниками мероприятия станут Кирилл Астапов и хор Сретенского монастыря, которые исполнят песню «Жди меня домой».

Встреча команд пройдет четвертого сентября в Москве, на домашней арене футбольного клуба «Спартак». Стартовый свисток будет дан в 20:00.

Ранее стало известно, что российский артист, исполнитель хита «Третье сентября» Михаил Шуфутинский попал в базу сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России).