Шуфутинский споет «Третье сентября» на стадионе

Шуфутинский, «Фабрика» и Караулова выступят на матче сборной России по футболу
Андрей Шеньшаков

Фото: Сандурская Софья / АГН «Москва»

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский исполнит культовую песню «Третье сентября» на стадионе «Лукойл Арена». Об этом на своем официальном сайте сообщает Российский футбольный союз (РФС).

Выступление артиста пройдет в качестве закрытия товарищеского матча между сборными России и Иордании. Также в спортивном мероприятии примут участие и другие артисты: национальный гимн РФ перед началом игры исполнит певица Юлианна Караулова, а на площади перед столичным стадионом концерт даст группа «Фабрика». Другими участниками мероприятия станут Кирилл Астапов и хор Сретенского монастыря, которые исполнят песню «Жди меня домой».

Встреча команд пройдет четвертого сентября в Москве, на домашней арене футбольного клуба «Спартак». Стартовый свисток будет дан в 20:00.

Ранее стало известно, что российский артист, исполнитель хита «Третье сентября» Михаил Шуфутинский попал в базу сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России).

