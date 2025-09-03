Скандального главу Минздрава США обвинили в угрозе для «здоровья каждого американца»

CBS News: Главы CDC выступили с критикой в адрес министра Кеннеди-младшего

Девять бывших директоров Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США выступили с критикой в адрес министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего. Об этом сообщает телеканал CBS News.

«То, что министр здравоохранения и социальных служб Роберт Кеннеди-младший сделал с CDC и системой общественного здравоохранения нашей страны за последние несколько месяцев, кульминацией чего стало его решение уволить доктора Сьюзан Монарес с поста директора CDC несколько дней назад, не похоже ни на что, что мы когда-либо видели в агентстве, и ни на что, с чем когда-либо сталкивалась наша страна», — написали они.

Они подчеркнули, что политика главы Минздрава подрывает доверие к ключевым институтам. «Уход доктора Монареса и других высокопоставленных руководителей значительно осложнит для CDC выполнение той работы, которую они выполняли около 80 лет: круглосуточную работу по защите американцев от угроз их жизни и здоровью», — сказано в сообщении.

Ранее главу CDC Сьюзан Монарес отстранили от должности спустя месяц после утверждения в Сенате. «Когда Монарес отказалась одобрять ненаучные, безрассудные директивы и увольнять преданных своему делу экспертов в области здравоохранения, она предпочла защиту общественности служению политическим интересам. За это она и стала мишенью», — заявили адвокаты политика.