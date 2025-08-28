Мир
08:40, 28 августа 2025Мир

Главу агентства Минздрава США уволили после отказа подписывать антинаучные приказы

Guardian: Главу CDC Монарес отстранили за отказ одобрять ненаучные директивы
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Главу Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Сьюзан Монарес отстранили от должности спустя месяц после утверждения в Сенате. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление Минздрава США.

«Когда Монарес отказалась одобрять ненаучные, безрассудные директивы и увольнять преданных своему делу экспертов в области здравоохранения, она предпочла защиту общественности служению политическим интересам. За это она и стала мишенью», — заявили адвокаты политика Марк Заид и Эбби Дэвид Лоуэлл.

В Белом доме сообщили, что увольнение произошло из-за отказа Монарес добровольно покинуть пост. При этом отмечается, что уволить утвержденного Сенатом сотрудника может только президент США Дональд Трамп, чье имя в заявлении об отставке не упоминается.

По данным западных СМИ, Монарес, по всей видимости, поссорилась с министром здравоохранения США Робертом Кеннеди-младшим, когда отказалась поддержать радикальные изменения в политике страны по вакцинам.

Ранее генпрокурор США Пэм Бонди прекратила дело против врача из штата Юта, которого обвинили в подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19 и уничтожении государственных вакцин от данного вируса на сумму более 28 тысяч долларов.

    Все новости