21:58, 3 сентября 2025Мир

США приостановили введение безвиза с Аргентиной

Axios: МВБ США приостановило введение безвиза с Аргентиной
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США приостановило введение безвизового режима с Аргентиной. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на собственные источники.

По информации портала, решение МВБ стало шоком для аргентинской делегации, которая готовилась отправиться в Вашингтон для подписания документа. Отмечается, что США обеспокоены коррупционным скандалом, связанным с президентом Аргентины Хавьером Милеем.

Представитель МВБ в беседе с порталом отметил, что США не планируют отказаться от сотрудничества с Аргентиной.

Ранее Министерство внутренней безопасности США предложило изменить правила въезда для участников обменных программ и журналистов. Их пребывание в стране планируют ограничить фиксированным периодом. Также ведомство объявило о намерении ограничить срок пребывания в стране для иностранных студентов, которые ранее могли оставаться в Соединенных Штатах на весь период обучения.

