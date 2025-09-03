США приостановили введение безвиза с Аргентиной

Axios: МВБ США приостановило введение безвиза с Аргентиной

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США приостановило введение безвизового режима с Аргентиной. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на собственные источники.

По информации портала, решение МВБ стало шоком для аргентинской делегации, которая готовилась отправиться в Вашингтон для подписания документа. Отмечается, что США обеспокоены коррупционным скандалом, связанным с президентом Аргентины Хавьером Милеем.

Представитель МВБ в беседе с порталом отметил, что США не планируют отказаться от сотрудничества с Аргентиной.

Ранее Министерство внутренней безопасности США предложило изменить правила въезда для участников обменных программ и журналистов. Их пребывание в стране планируют ограничить фиксированным периодом. Также ведомство объявило о намерении ограничить срок пребывания в стране для иностранных студентов, которые ранее могли оставаться в Соединенных Штатах на весь период обучения.