Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:55, 28 августа 2025Мир

В США начнут депортировать студентов

Politico: В США ограничат срок пребывания в стране для иностранных студентов
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Министерство внутренней безопасности США объявило о намерении ограничить срок пребывания в стране для иностранных студентов, которые ранее могли оставаться в Соединенных Штатах на весь период обучения. О планах по депортации сообщает Politico.

«Слишком долго предыдущие администрации позволяли иностранным студентам и другим держателям виз оставаться в США практически неограниченный срок, что создавало риски для безопасности, обходилось в неисчислимые суммы из средств налогоплательщиков и ставило в невыгодное положение граждан США», — заявил представитель министерства.

Издание отмечает, что с 1978 года иностранные студенты могли находиться в США на весь период обучения. Новое правило ограничит срок пребывания продолжительностью учебной программы, которая не может превышать четырех лет.

Ранее Таможенно-пограничная служба США сообщила, что депортировала из страны первых украинских беженцев. До этого газета The Wall Street Journal отмечала, что США могут начать депортацию граждан Украины в случае потери ими статуса о временной правовой защите.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Полыхающий после удара ВСУ нефтезавод в курортном регионе России сняли на видео

    В российском регионе задержались поезда из-за падения БПЛА

    Локомотивное депо загорелось в российском городе после массированной атаки ВСУ

    В США начнут депортировать студентов

    Начавший бизнес бывший российский вице-губернатор попал под два уголовных дела

    В Молдавии задержали 90 человек во время выступления Макрона, Мерца и Санду

    Стал известен список участвующих на встрече с Путиным в Пекине лидеров

    Николая Дроздова экстренно госпитализировали

    Стало известно об обострившемся у сына Ефремова заболевании

    Развеян популярный миф об оральном сексе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости