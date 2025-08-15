Мир
14:25, 15 августа 2025Мир

Украинцев начнут высылать из США при одном условии

WSJ: США могут начать депортацию украинских беженцев
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

В США могут начать депортацию украинских беженцев в случае потери ими статуса о временной правовой защите. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Десятки тысяч украинских беженцев в США начнут терять правовую защиту с пятницы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что речь идет о примерно 120 тысячах человек, прибывших в США за последние два года по программе «Единение ради Украины» (Uniting for Ukraine, U4U).

Программа U4U была запущена 21 апреля 2022 года. Она позволяет гражданам Украины и их близким приехать в Соединенные Штаты и временно проживать там до двух лет.

В начале года Миграционная служба США приостановила прием заявок на въезд в страну от украинских беженцев. Отмечается, что он остановлен до тех пор, пока не будет проведена всесторонняя оценка условий программы и процессов подачи документов.

    Все новости