США выдворили первых украинских беженцев

США депортировали первых украинских беженцев из страны

США депортировали из страны первых украинских беженцев. Об этом сообщила таможенно-пограничная служба США в соцсети Х.

«Несколько фотографий первых мгновений украинских иммигрантов после возвращения домой из Соединенных Штатов», — утверждается в публикации.

На двух опубликованных снимках изображены украинские пограничники, проверяющие документы у выдворенных из США лиц.

15 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что США могут начать депортацию украинских беженцев в случае потери ими статуса о временной правовой защите.