Стали известны заработки Николаева и Крутого на «Третьем сентября»

Дворцов: Николаев и Крутой заработали по два миллиона на «Третьем сентября»

Продюсер Сергей Дворцов назвал предполагаемые заработки композиторов Игоря Крутого и Игоря Николаева, которые написали хит «Третье сентября». Об этом сообщает портал «Абзац».

По словам Дворцова, песня изначально предназначалась для совсем другого артиста, но в итоге попала к Михаилу Шуфутинскому.

«По 2 миллиона рублей каждый точно получил. Это хит хитовый. Она стала давно не только мемом, у каждого своя ассоциация с этим днем. Это важная часть для каждого жителя нашей страны», — сообщил продюсер.

Известно, что аранжировщиком итоговой версии выступил Евгений Кобылянский.

Ранее стало известно, что российский артист, исполнитель хита «Третье сентября» Михаил Шуфутинский попал в базу сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России).