Стало известно об ударах по Харькову

Серия ударов была нанесена по Харькову, взрывы слышны в нескольких районах города. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».
«Удары нанесены сразу по нескольким районам города», — рассказал каналу местный житель. Он добавил, что взрывы были зафиксированы в Немышлянском районе города и в Салтовке.
Помимо этого, удары были нанесены и по области. Целью являются инфраструктура и объекты Вооруженных сил Украины.
Ранее Минобороны сообщило, что ВС России контролируют почти половину территории превращенного в крепость города Купянска под Харьковом.