Стало известно об ударах по Харькову

В Харькове прозвучали взрывы в нескольких районах города
Серия ударов была нанесена по Харькову, взрывы слышны в нескольких районах города. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Удары нанесены сразу по нескольким районам города», — рассказал каналу местный житель. Он добавил, что взрывы были зафиксированы в Немышлянском районе города и в Салтовке.

Помимо этого, удары были нанесены и по области. Целью являются инфраструктура и объекты Вооруженных сил Украины.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС России контролируют почти половину территории превращенного в крепость города Купянска под Харьковом.

