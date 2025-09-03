Суд определился с мерой пресечения для блогера Маркаряна

В Москве суд продлил арест блогеру Маркаряну

В Москве суд продлил содержание под стражей блогера Арсена Маркаряна по делу об оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом сообщает ТАСС.

Блогер пробудет под арестом до 9 ноября.

Ранее адвокат Маркаряна заявил, что его подзащитный раскаялся и готов сотрудничать со следствием. Он просил смягчить меру пресечения, сославшись на то, что блогер обязуется являться в правоохранительные органы по первому требованию.

Маркаряна задержали 23 августа на трассе по направлению в Белоруссию. Его обвинили в реабилитации нацизма, поводом стало видео блогера, размещенное в интернете не позднее 25 февраля 2025 года. Во время допроса он заявил, что не узнает человека на видео, а канал, на котором размещена запись, ему якобы не знаком.

Блогер получил популярность из-за своих скандальных интервью. В них Маркарян резко высказывался о женщинах и выражал поддержку патриархальному укладу жизни. Он говорил, что женщина должна готовить, рожать и не выходить из дома. В сети Маркарян получил прозвище Мизогимли — производное от имени гнома и понятия «мизогиния» (то есть женоненавистничество).