18:04, 3 сентября 2025Силовые структуры

Адвокат блогера Маркаряна сделал заявление

Блогер Маркарян раскаялся и готов сотрудничать со следствием
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Блогер Арсен Маркарян, арестованный по делу об оскорблении памяти защитников Отечества, раскаялся и готов сотрудничать со следствием. Об этом заявил его адвокат, передает РИА Новости.

Защитник попросил смягчить меру пресечения, сославшись на то, что блогер обязуется являться в правоохранительные органы по первому требованию.

Ранее следствие потребовало продлить Маркаряну арест. Сам блогер написал письмо из СИЗО, в котором признал, что совершил сотни ошибок.

Маркаряна задержали 23 августа на трассе по направлению в Белоруссию. Его обвинили в реабилитации нацизма, поводом стало видео блогера, размещенное в интернете не позднее 25 февраля 2025 года. Во время допроса он заявил, что не узнает человека на видео, а канал, на котором размещена запись, ему якобы не знаком.

