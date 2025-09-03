Силовые структуры
Судьбу серийного похитителя кенгуру решил суд в российском регионе

В Калужской области суд признал серийного похитителя кенгуру невменяемым
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Gaaxb / Unsplash

В Калужской области суд признал 32-летнего серийного похитителя кенгуру невменяемым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчине назначено принудительное психиатрическое лечение.

Следствие и суд установили, что в сентябре 2024 года житель Вологодской области, страдающий тяжелым психическим расстройством, проник в зоопарк Ярославля и похитил из вольера детеныша кенгуру. То же самое он повторил потом в зоопарке Жуковского района Калужской области, прихватив уже двух животных. Действовал мужчина из корыстных побуждений. Один из кенгуру не выжил.

Мужчину арестовали 4 октября. Сообщалось, что психическим заболеванием задержанный страдал с детства, ему трудно общаться с людьми из-за комплексов, вызванных его небольшим ростом, поэтому он увлекся экзотическими животными. В суде он расплакался и просил прощения.

