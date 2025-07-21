Стало известно будущее похитителя кенгурят из российских зоопарков

Волк: Дело похитителя кенгурят в Ярославле и Калужской области направлено в суд

Дело 31-летнего Ивана Некрасова, похитившего трех детенышей кенгуру из зоопарков в Ярославле и Калужской области, направлено в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, предварительное расследование дела о краже закончено. Оно направлено в суд с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.

4 октября Заволжский районный суд Ярославля арестовал Некрасова за похищение трех детенышей кенгуру из российских зоопарков. Утверждается, что подсудимый страдает психическим заболеванием с детства, также ему трудно общаться с людьми из-за комплексов, вызванных его небольшим ростом. Поэтому Некрасов увлекся экзотическими животными.

В суде Некрасов расплакался и просил прощения за то, что один из детенышей кенгуру не выжил.

1 октября сообщалось, что из Ярославского зоопарка украли кенгуренка по кличке Крош, а из парка птиц «Воробьи» в Калуге — двух шестимесячных кенгурят.