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16:10, 21 июля 2025Силовые структуры

Стало известно будущее похитителя кенгурят из российских зоопарков

Волк: Дело похитителя кенгурят в Ярославле и Калужской области направлено в суд
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Дело 31-летнего Ивана Некрасова, похитившего трех детенышей кенгуру из зоопарков в Ярославле и Калужской области, направлено в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, предварительное расследование дела о краже закончено. Оно направлено в суд с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.

4 октября Заволжский районный суд Ярославля арестовал Некрасова за похищение трех детенышей кенгуру из российских зоопарков. Утверждается, что подсудимый страдает психическим заболеванием с детства, также ему трудно общаться с людьми из-за комплексов, вызванных его небольшим ростом. Поэтому Некрасов увлекся экзотическими животными.

В суде Некрасов расплакался и просил прощения за то, что один из детенышей кенгуру не выжил.

1 октября сообщалось, что из Ярославского зоопарка украли кенгуренка по кличке Крош, а из парка птиц «Воробьи» в Калуге — двух шестимесячных кенгурят.

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