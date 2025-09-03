Бывший СССР
Сырский рассказал о содержании украинских военных под землей

Сырский: ВСУ строят подземные сооружения для размещения солдат в учебных центрах
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) строят подземные сооружения в учебных центрах, чтобы размещать в них военнослужащих. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский по итогам совещания по подготовке войск.

«Строятся подземные сооружения для размещения солдат, стрельбища оборудованы перекрытыми переходами и т.д. В некоторых центрах уже 100 процентов персонала постоянно проживает в подземных укрытиях», — написал он.

По словам главкома ВСУ, украинские войска должны сосредоточить усилия на оборудовании подземных укрытий. Кроме того, в ходе встречи он получил сообщения о состоянии обеспечения учебных центров системами противоракетной обороны и воздушным прикрытием.

Ранее стало известно, что украинские войска начали строить подземные бункеры для переданных Киеву самолетов. Уточняется, что речь идет о моделях истребителей Mirage и F-16.

