Театрального режиссера обвинили в принуждении к сексу

Режиссера Центра современной драматургии Бутакова обвинили в принуждении к сексу
Андрей Шеньшаков

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Главного постановщика Центра современной драматургии в Екатеринбурге Антона Бутакова обвинили в принуждении к половым актам. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации источника, несколько бывших коллег Бутакова заявили о неподобающем поведении и домогательствах с его стороны. Одна из них утверждает, что режиссер одновременно состоял в романтической связи как минимум с шестью девушками, которым якобы было по 18-20 лет. По словам бывших сотрудниц ЦСД, те, кто отказывался от секса с ним, подвергались давлению, абьюзивному отношению и буллингу.

Одна из предполагаемых жертв Бутакова вспоминает, что постановщик якобы постоянно «зажимал ее во всех углах театра» и пытался затащить в свой кабинет, оставляя синяки на теле.

«Он меня принуждал к оральному сексу. В последнее время моей работы это стало больше похоже на изнасилования», — заявила девушка.

Также сообщается, что Бутаков настаивал на сексе без контрацепции ради «особой близости». Сам постановщик в разговоре с журналистами отверг все обвинения, назвав их фейком. Он также пояснил, что последние 10 лет состоял в отношениях с актрисой ЦСД и не вступал в интимные связи с другими женщинами.

Ранее стало известно, что бывшая ассистентка 78-летнего режиссера фильмов «Изгоняющий дьявола» и «Американский жиголо», а также сценариста культовой картины «Таксист» Пола Шредера обвинила его в приставаниях.

