Tesla столкнулась с новыми проблемами в Европе

Bloomberg: Продажи Tesla в Европе рухнули на фоне роста спроса на электромобили
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Обвал продаж электромобилей Tesla на мировых рынках в августе продолжился, а в Европе, за исключением Норвегии, ситуация стабильно остается наихудшей из всех регионов. Об этом со ссылкой на национальную статистику ряда стран и данные самого американского автопроизводителя пишет Bloomberg.

Например, в Германии в августе зарегистрировано 1441 автомобиля Tesla, что на 39 процентов хуже, чем годом ранее. С начала года падение достигло 56 процентов. При этом спрос на электрокары стабильно растет — плюс 46 процентов в минувшем месяце.

В Швеции число регистраций в августе сократилось на 87 процентов, а в Дании — на 47 процентов. Рост наблюдается только в Норвегии (плюс 21 процент), где продолжают действовать большие субсидии на электромобили, и Tesla завоевала значительную долю рынка.

В целом по Европе с начала года продажи электромобилей выросли на 26 процентов, а главными бенефициарами спроса стали китайские бренды и Volkswagen, у которого во втором квартале рост продаж всей линейки таких машин достиг 73 процентов.

Во всем мире продажи Tesla в первом полугодии снизились на 13 процентов. Глава компании Илон Маск объяснял обвал в начале года модернизацией своего самого продаваемого автомобиля Model Y, однако и через шесть месяцев, прошедших с начала его поставок в Европу, улучшения на ключевых рынках не наблюдается.

Одной из главных причин такой тенденции эксперты называют активность самого Маска, который в прошлом году стал главным сторонником будущего президента США Дональда Трампа, а после его вступления в должность отметился рядом неоднозначных поступков и заявлений. Весной отношения бизнесмена и политика переросли в конфликт, после чего глава Tesla пообещал сосредоточиться на своем бизнесе, но репутация продолжает сказываться на продажах.

