Траты мировой экономики из-за депрессии и тревожности оценили

ВОЗ: Депрессия и тревожность обходятся мировой экономике в $1 трлн в год

Депрессия и тревожность обходятся мировой экономике в триллион долларов в год. Траты оценили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), их слова приводит газета «Ведомости».

В организации отмечают, что более миллиарда людей в мире страдают психическими расстройствами — почти каждый восьмой человек на планете. При этом медианное государственное финансирование психиатрической помощи в мире составляет порядка двух процентов от общего бюджета здравоохранения. Государства с высоким уровнем дохода тратят до 65 долларов на человека, а страны с низким уровнем дохода — 0,04 доллара.

В то же время из-за депрессии и тревожности теряется 12 миллиардов рабочих дней, такое снижение производительности забирает у экономики триллион долларов (эта сумма не учитывает прямые расходы, как лечение расстройств). Тревожные расстройства ухудшают когнитивные функции, снижают концентрацию внимания и память., вредят мотивации и вызывают постоянную усталость. Так, по данным Росстата, в России в 2022 году число случаев временной нетрудоспособности из-за психических расстройств и расстройства поведения составило 94 259 (плюс восемь процентов за последние два года), и заболевшие пропустили почти два миллиона рабочих дней.

