21:22, 26 августа 2025Экономика

Названо число лишенных доступа к чистой питьевой воде людей на планете

Виктория Клабукова

Фото: Aaron Ufumeli / AP

На сегодняшний день более двух миллиардов на планете не получают доступ к чистой питьевой воде. Такие данные в своем совместном докладе приводят Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (UNICEF).

По подсчетам специалистов, в 2025 году доступа к чистой питьевой воде в мире лишены 2,1 миллиарда человек, или каждый четвертый. С 2015 года доступ к ресурсу смогли наладить для 961 миллиона человек. Таким образом, охват населения, не ограниченного в питьевой воде, вырос с 68 до 74 процентов. Как сказано в докладе, наименее развитые страны сталкиваются с проблемой отсутствия питьевой воды и антисанитарией в два раза чаще, чем жители других государств.

Несмотря на все мероприятия по обеспечению качественной водой населения, водоснабжение в сельских районах все еще остается хуже, чем в городах. Если в селах за последние девять лет доля жителей, имеющих доступ к питьевой воде, выросла с 50 до 60 процентов, то в городах она осталась на прежних 83 процентах.

Ранее об остром дефиците воды заявили в Ираке. Нехватку ресурса в местном министерстве сельского хозяйства объясняют сильной засухой и снижением притока воды из соседних стран. С целью решения проблемы дефицита в ведомстве предлагают создать переговорную группу для диалога с соседями.

