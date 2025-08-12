Экономика
01:18, 12 августа 2025Экономика

В Ираке заявили об остром дефиците воды

Советник Минсельхоза Ирака Дамад заявил об острой нехватке воды в стране
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Cоветник министерства сельского хозяйства Ирака Махди Дамад заявил, что страна сталкивается с острой нехваткой воды на фоне сильной засухи и снижения притока воды из соседних стран. Его слова приводит РИА Новости.

Дамад заявил о дефиците воды в Ираке и подчеркнул, что стране следует сформировать переговорную группу для диалога с соседями, чтобы обеспечить страну ресурсами в полном объеме.

«Невозможность доставки питьевой воды в провинции и истощение запасов подземных вод представляют серьезную опасность. В 2019 году запасы достигали 65 миллиардов кубометров благодаря дождям... Сейчас приток воды из соседних стран [Ирана и Турции] крайне незначителен, а дождей очень мало», — сообщил советник Минсельхоза.

Ранее в МИД России порекомендовали соотечественникам воздержаться от поездок на Ближний Восток. Официальный представитель ведомства Мария Захарова объяснила, что в этом регионе сохраняется напряженная обстановка.

